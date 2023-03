Pesaro Calcio, tris di reti: Osteria Nuova ko

real metauro

1

tavernelle

1

REAL METAURO: Ottavi, Copa, Antinori, Giacomelli, Berardi (27’st Saurro), Omiccioli, Boiani, Pagnoni (8’st Ceramicoli M.), Torregiani Battazzi, Grosi, Mainardi. All Bruscolini

TAVERNELLE: Sanchioni, Proietti, Antonioni, Righi, Gambini, Buresta, Orci (40’st Mazzanti), Canapini, Talevi (5’st Arcangeletti), Bernacchia (30’st Montoni), Azalian (30’st Traiani). All. Del Monte

Arbitro: Cesca di Macerata

Reti: 46’pt Talevi, 49’st Saurro.

Note: 5’ st espulso Canapini per doppia ammonizione.

CALCINELLI

Pareggio in extremis del Real Metauro nel derby con il Tavernelle. La rete di Saurro nel recupero ha evitato un’altra sconfitta alla formazione di Bruscolini e ha negato il successo ai ragazzi di Del Monte i quali pregustavano una bella boccata d’ossigeno per staccarsi dal fondo della classifica. Buona prestazione comunque degli ospiti che sono passati in vantaggio alla fine del primo tempo con un colpo di testa di Talevi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa Gambini e compagni hanno giocato in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Canapini per doppia ammonizione