Pesaro cerca il bis

Prima categoria. Nel girone A (ore 15) Pesaro Calcio-Maior (14,30). I locali (foto il centrocampista Nicola Gambelli) dopo la bella vittoria a Piobbico vorrebbero bissare il risultato ma anche la Maior è reduce da un successo. Athletico Tavullia-S.Veneranda è un match aperto. Falco Acqualagna-Audax Calcio Piobbico: locali per il primato, ospiti per risalire. Laurentina-Osteria Nuova; Nuova Real Metauro Real Altofoglia; Lunano-Vismara, altro match importante per la classifica; Unione Calcio Pergolese- Mercatellese; domani Avis Montecalvo-Tavernelle.

Seconda categoria. Oggi alle ore 15 si giocano sette gare su otto: Ca Gallo-Avis Sassocorvaro; Carpegna-Atletico Luceoli; Casinina-Schieti; O.Macerata Feltria-Isola di Fano; Peglio-Vis Canavaccio, Piandirose Monte Cerignone Valconca; Viridissima Apecchio-Valfoglia Tavoleto. Domani: Vadese-S.Cecilia Urbania un derby che sicuramente richiamerà un folto pubblico.

am.pi.