Pesaro cerca una spinta per fare l’impresa oggi Visita ai cimeli degli anni d’oro del basket

Due giorni prima della prima sfida di Napoli, valida per accedere ai playoff, la Vuelle e il Consorzio del Basket hanno voluto organizzare un appuntamento con diversi significati. Portare l’intera squadra, lo staff tecnico e dirigenziale insieme al presidentissimo Valter Scavolini alla mostra "Superbasket 45°: I tesori della memoria" vuol significare che tutti spingono per raggiungere i playoff. E vedere un personaggio come Valter Scavolini accompagnare la squadra a vedere i cimeli della storia del basket cittadino è un messaggio importante. Altrettanto significativo il fatto che i giocatori hanno chiesto molte informazioni sulle foto della maxi tavolata del primo scudetto del basket pesarese. E lo stesso Austin Daye ha cercato di rivivere in quelle immagini la soddisfazione del padre Darren. Mentre il greco Charalampopoulos ha chiesto con insistenza informazioni sulla maglia di Nikos Galis, primo storico giocatore del basket ellenico. Infine Matteo Tambone ha ottenuto da Alberto Cecere, il curatore della mostra, la conferma che tutte le maglie esposte sono state raccolte dopo essere state regolarmente indossate. "Non avevo dubbi sulla consapevolezza dei nostri giocatori sull’importanza del basket pesarese – dice il presidente del Consorzio Franco Arceci – ma la visita della mostra può essere una spinta in più per compiere altre imprese".

l.lu.