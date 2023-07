PESARO: Chiamata Azzurra per Ricky Visconti, ECCO la Crescita del Talento della Vuelle

Grande soddisfazione per Ricky Visconti, che figura fra i 16 convocati dal Ct Gianmarco Pozzecco per il raduno di preparazione ai Mondiali. Dal 24 agosto la Nazionale azzurra si ritroverà a Folgaria per il training camp che si concluderà il 2 agosto. La guardia della Vuelle proverà a giocarsi le sue carte per rimanere nei 12 che partiranno per Manila ma, anche se così non dovesse essere, quest’esperienza sarà una crescita innegabile per lui, anche a livello di autostima. D’altronde il Poz non ha mai nascosto di avere una predilezione per questo ragazzo che ha saputo conquistare il pubblico pesarese con la sua tigna.