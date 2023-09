PESARO: Domani Latina (A2) in campo a Recanati - Vuelle di Faenza in azione

Dopo il debutto di Faenza il pre-campionato dei biancorossi prosegue con un atterraggio decisamente più morbido: domani sera a Recanati (che festeggia il restyling del suo palasport) la Vuelle affronterà la formazione di Latina che milita in serie A2 e schiera come stranieri Frank Gaines e il bulgaro Ivan Alipiev. Sarà l’occasione di verificare ancora il lavoro fatto in queste prime settimane con un livello di fisicità diverso a cui controbattere e quindi con meno pressione e maggior concentrazione nelle cose da eseguire. L’ingresso è gratuito, la palla a due verrà alzata alle ore 19.30.

Nel week-end, invece, è in calendario il primo quadrangolare: si giocherà a San Sepolcro con esordio sabato sera (ore 20.30) contro la formazione rumena del Cso Voluntari Bucarest. Le altre due squadre partecipanti al torneo sono Pistoia e Napoli, due realtà interessanti da scoprire: una perché è neo-promossa, l’altra perché ha allestito un roster da tener d’occhio al quale ha aggiunto proprio ieri l’ultimo acquisto, Tyler Ennis, un play-guardia che vanta 200 gare in Nba con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rocket e Los Angeles Lakers, coi quali detiene il suo record di punti segnati (20) e assist (6) tra i ’pro’. In Europa ha giocato quattro stagioni in Turchia, con il Fenerbahce nel 201819, Telekom Ankara (2021) e Tofas Bursa nelle ultime due annate.

e.f.