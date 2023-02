Pesaro dopo Enem avrà Parodi dal Pontedera in cambio di Sosa Colpo dell’Olbia a centrocampo: ingaggiato Dessena dall’Entella

Si è chiuso ieri il mercato. La Vis aveva ufficializzato nel pomeriggio Jay Enem, 20 anni (foto), all’esordio assoluto in serie C: scuola Ajax, proviene infatti dalla Primavera del Venezia allenata da Soncin, dove ha giocato 4 partite segnando tre gol. All’attivo anche una convocazione in serie B con la prima squadra. Oggi Pesaro dovrebbe ufficializzare un’altra operazione, lo scambio tra Sosa e Parodi con il Pontedera: l’attaccante va in Toscana senza avere mai giocato a Pesaro, altrettanto fa il centrocampista amaranto (zero presenze). Il Pontedera ha concluso per il difensore Aurelio del Palermo. L’ex Vis Saccani è stato liberato dal Pescara ed è andato alla Pergolettese. Il Fiorenzuola ha ingaggiato il difensore Dimarco dalla Feralpi e Bontempi della Samp. Si rafforza l’Olbia, concorrente della Vis per salvarsi che ieri ha ingaggiato l’esperto centrocampista dell’Entella Dessena: 10 partite quest’ anno, 24 con 1 gol l’anno scorso sempre con l’Entella e in precedenza due stagioni in B con il Pescara (31 presenze e 5 gol). La Recanatese ha puntellato la difesa con Stampete del Frosinone. La Fermana ha definito nel pomeriggio il passaggio dal Vicenza dell’attaccante Busatto, 20 anni, che fino ad ora aveva collezionato sei presenze tra coppa e campionato con i biancorossi. Rinforzo di qualità per il Gubbio che porta in Umbria Davide Arras, 24 anni, attaccante che era in forza alla Robur Siena. Arras arriva in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un giocatore che ha già dimostrato il suo valore. Cresciuto con il Cagliari, ha quindi giocato in serie D con Foligno e Pianese e in C con Olbia, Cuneo, Reggina e Grosseto (nello scorso campionato 37 presenze e 7 gol con una ottima media valutazione). Finora a Siena Arras era stato impiegato con continuità (17 gare tra campionato e coppa), ma il club ha deciso di cambiare. Per la Lucchese un esterno sinistro(De Maria ex Taranto) e Fabbrini (attaccante dell’Ascoli). Infine l’ex Vis Tessiore, che era a Latina con l’ex tecnico Di Donato, è stato ceduto alla Triestina.