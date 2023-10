Pesaro e Altofoglia privi di sussulti

pesaro calcio

CALCIO: Sacchi, Scelsi, Procaccini, Bolzonetti, Boccioletti, Badioli (13’ st Gambelli), Fyraj (30’ st Valentini), Giovanelli (42’ st Essoussi), De Gennaro (36’ st Cela), De Angelis (1’ st Casoli), Montagna. All. Pentucci

REAL ALTOFOGLIA: Paiardini, Serratore (27’ st Hoxha), Fabbri Mar., Amantini , Coccini (20’ st Bonelli), Gabellini, Corsini (42’ pt Santini), Allegretti (39’ st Mazzanti), Gabellini, Sacchi (26’ st Torreggiani), Ricci. All. Melini

Arbitro : Dattilo di Macerata.

Note: Espulso al 35’ st Ricci per proteste

Primo tempo avaro di emozioni quello visto al supplementare tra Pesaro Calcio e Real Altofoglia. Le due squadre non riescono mai a rendersi seriamente pericolose e vanno al riposo con il risultato inchiodato sullo zero a zero. Inizia la ripresa e la Pesaro Calcio ha l’occasione per portarsi in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’arbitro vede un fallo di mano da parte di un calciatore ospite ed assegna il calcio di rigore; sul dischetto si presenta Procaccini che sbaglia calciando a lato. Scorrono i minuti e il risultato non cambia.