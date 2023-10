Pesaro: EdilT, Tamburini: "Scelta di cuore: fate come me" - Vuelle, Consorzio Basket

"Più che presentare la mia attività vorrei dire che gli imprenditori pesaresi hanno l’obbligo morale di sostenere le realtà eccellenti del territorio come la Vuelle. Io la mia parte l’ho fatta, invito altri a seguirmi". Si è presentato con un bel piglio ieri mattina, nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, Gianluca Tamburini, amministratore della EdilT Costruzioni, la 31ª realtà che entra a far parte del Consorzio Pesaro Basket. Il presidente Franco Arceci era particolarmente soddisfatto di essere riuscito a coinvolgere un’azienda pesarese: "Delle sei che presentiamo la EdilT copre un settore merceologico nuovo per il Consorzio, quello dell’edilizia privata". Sede alla Celletta, da oltre vent’anni opera nel settore delle costruzioni di edilizia residenziale, commerciale e industriale: il core business di quest’impresa insomma è rappresentato dall’edilizia privata: "Vantiamo un grande radicamento su Pesaro, la mia città – sottolinea Tamburini -. Ciò che mi ha spinto ad entrare nel Consorzio è legato al progetto che vede tra le figure di riferimento anche Costa e Magnifico, grandi campioni che ho sostenuto e tifato ai tempi della Scavolini, un club per il quale mi sono entusiasmato da ragazzo e per il quale, a volte, ho anche pianto. Portare un contributo a questa società mi rende felice". Applausi dall’assessore allo sport Mila Della Dora: "E’ importante il coinvolgimento degli imprenditori del nostro territorio per un club che sa coinvolgere, a prescindere dai risultati. In questi dieci Ario ha sempre tenuto duro e va ringraziato". Il presidente incassa e rilancia: "La nostra è una squadra che lavora insieme con questa mentalità, speriamo di toglierci belle soddisfazioni insieme e di non farti piangere ma divertire".

A margine della conferenza stampa, Walter Magnifico ha sottolineato un concetto: "Sento parlare troppo di budget: è vero che coi soldi si possono comprare giocatori di un certo livello, ma non sono quelli che vanno in campo, ci vanno i giocatori: è un dato di fatto che Brescia e Venezia abbiano un roster superiore al nostro, ma abbiamo dimostrato anche l’anno scorso che le grandi squadre a volte si possono battere e anche quest’anno a Brescia abbiamo avuto l’occasione di portar via due punti che potevano essere importantissimi. Analizziamo le due partite parlando della forza del nostro avversario, della sua fisicità e tecnica, non del buget. Sapevamo che il calendario inizialmente non era facile, vediamo come andrà sabato". Brindisi ha perso due partite e cerca la prima vittoria, così come la Vuelle: "Con un percorso inverso al nostro: la prima perdendo nettamente in casa, la seconda conducendo sul campo di Tortona e vedendo sfumare il colpaccio nel finale. Giocano fra le mura amiche e hanno un leggero vantaggio, noi stiamo recuperando Bamforth che domenica ha stretto i denti dopo la distorsione alla caviglia. Ma andiamo a Brindisi con la fiducia di poter disputare una partita concreta e di carattere".

Elisabetta Ferri