PESARO: Fiorini, Gruppo Unito: Ecco Tutte le Conferme di Trequarti per il Campionato di Serie A

Continua il lavoro della Fiorini Pesaro Rugby per la definizione della squadra che affronterà il campionato di serie A. Dopo quelle in mischia tante anche le riconferme nel settore dei trequarti (foto), che nella scorsa stagione ha portato numerose soddisfazioni ai giallorossi. Tra i mediani di mischia riconfermati Nicola Boccarossa e Giacomo Cardellini. Lyle Joubert continuerà a vestire il numero 10. Confermati i centri Erbolini, Paletta, Dell’Acqua e Porcellini. Restano in giallorosso anche le ali Federico Larrecharte, Gabriele Venturini, Alex Ceccolini, Nicola Nardini e Simone De Angelis. "L’anno scorso i trequarti hanno fatto un buon campionato, ma ci aspettiamo molto di più – l’analisi del tecnico giallorosso Paolo Panzieri –. Nel campionato passato ci siamo affidati spesso a questo settore, ma ci sono dei fattori da migliorare. Il duo Paletta e Erbolini con Joubert e Boccarossa hanno creato una bella linea di trequarti, portavano avanti bene il pallone e placcavano bene. Dovremo migliorare un po’ il gioco al piede e essere più cinici in fase realizzativa. Sono molto soddisfatto della riconferma di Larrecharte che si è dimostrato un buon realizzatore; è stato una bella scoperta. Buona la crescita di Porcellini e Dell’Acqua, due giovani pesaresi che hanno dato possibilità di riposo a Paletta e Erbolini facendo vedere buone cose". Che trequarti vedremo in campo? "Una linea veloce, con buone caratteristiche di manualità. Aggressivi nella salita difensiva e dinamici". In arrivo nuovi innesti: "Le novità che arriveranno alzeranno la qualità del gioco al piede, che ci è un po’ mancato l’anno scorso. Stiamo cercando anche di allungare la panchina per dare il cambio ai giocatori più anziani". Intanto fervono i preparativi per la tradizionale cena "Da pali a pali", in programma venerdì 21 luglio alle 20 al Teknowool Rugby Park. La serata è volta a raccogliere fondi per fronteggiare gli ingenti costi delle strutture di accoglienza e ospitalità e della loro manutenzione.

b.t.