Pesaro: Giacomo Sbrocca Campione al Primo Colpo di Motocross Uisp

Stagione spettacolare per Giacomo Sbrocca, il giovane pilota di Vallefoglia vince il campionato regionale Motocross Uisp. A San Savino, in provincia di Ascoli Piceno, a soli 16 anni, Sbrocca conquista il primo gradino del podio, aggiudicandosi il campionato, categoria HOBBY MX2. In sella alla sua Crf Honda 250, ha realizzato la pole position nella fase delle prove, un buon secondo posto nella prima gara e una prima posizione nella gara finale. Buono il suo esordio, considerato che questo è il primo anno che partecipa al campionato regionale. Giacomo cura personalmente la parte meccanica delle sue moto, passione ereditata dalla famiglia Sbrocca. Grato, al padre Jarno che in questi anni lo ha sempre affiancato, allo zio Luigi (ex campione di motociclismo anni settanta) e alla numerosa famiglia Sbrocca sempre presente. Un ulteriore ringraziamento ai tanti amici, in particolare a Eros Taboni grande sostenitore (ex campione di Motocross).

l.d.