Pesaro ha deciso: il cerbiattino torna a casa

Il cerbiattino torna a casa. E’ fatta per Austin Daye, che ha rescisso il contratto con i New Taipei Kings per firmare nuovamente con la Vuelle, a distanza di sette anni. La società rompe finalmente gli indugi con un nome che fa clamore, che aumenta di parecchio il talento della squadra e aiuterà a togliere pressione su chi oggi è particolarmente stressato. Il figlio prediletto - erede del grande Darren che regalò a Pesaro i due scudetti, soprannominato il cerbiatto - dovrà fugare magari alcuni dubbi, prima di tutto come sta la sua schiena rimessa in sesto a novembre dopo mesi di cure e lavoro. Poi quanto ha ancora da dare a quasi 35 anni in un campionato certamente più impegnativo di quello di Taiwan - dov’è approdata un’altra stella Nba come Dwight Howard - e dove Austin viaggiava a 16 punti e 8 rimbalzi di media. Non è il classico giocatore di sistema e a volte tende ad esprimersi in maniera più individuale rispetto allo stile di questo gruppo, ma Repesa ha la personalità per gestirlo, come ha gestito tanti altri campioni nella sua carriera. E se Daye metterà la sua visione di gioco a servizio della squadra saranno in molti a beneficiarne. Che poi non sia un grande difensore lo sappiamo già, ma di sicuro per il legame che ha con la città e con la dirigenza, verrà qui con le migliori intenzioni. A Varese, però, bisognerà fare ancora senza di lui perché i tesseramenti, giocando di sabato, scadono domani mattina alle 11 ed è materialmente impossibile che abbia già il visto in mano. La società sta provando a farglielo ottenere direttamente a Taipei, senza dove ripassare dagli Stati Uniti. Austin debutterà di nuovo con la maglia biancorossa il 18 marzo, in casa contro Brescia, in quella che è anche una rivincita della semifinale di Coppa Italia persa a Torino.

Il dado è tratto, insomma. Ci son voluti più di due mesi (Mazzola si è infortunato il 26 dicembre) ma alla fine è stata trovata una soluzione di livello. Si è percorsa prima la strada degli italiani, perché sarebbe stata la più fruttuosa consentendo di aggiungere un giocatore al posto di quello mancante. Ma una volta trovate chiuse tutte le porte (da Diouf a Gaspardo, da Chillo ad Alviti) non è rimasto che dirigersi sullo straniero, ma con la formula del turnover per non passare al 6+6 e perdere il premio per l’utilizzo dei giocatori italiani. In mezzo c’è stata la situazione di Charalampopoulos a complicare le scelte del club, perché fino alla trasferta di Sassari pareva che il greco avesse preso la decisione di operarsi al piede dopo le Final Eight e a quel punto si sarebbe aperta una voragine nel ruolo di ala, con Delfino che doveva ancora rientrare. Ma poi con le terapie individuate dallo staff medico biancorosso ’Chara’ è migliorato e ha deciso di portare a termine la stagione. A quel punto è stato chiaro che il ruolo che serviva di più era quello originariamente mancante con il ko di Mazzola, cioè il quattro. Adesso che si è arrivati alla soluzione è comunque un sollievo: poi si potrà anche sbagliare una scelta, ma è peggio rimanere immobili per il timore di commettere un errore.

Elisabetta Ferri