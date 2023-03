Pesaro ha tirato sopra il 50% sia da due che da tre

Per la seconda volta in campionato la formazione allenata da coach Repesa chiude con il 50% o più sia al tiro da due (1326, 50%) che da tre punti (1324, 54.2%), per un totale del 52% (2650). Curiosamente la prima volta in cui Pesaro ha tirato con il 50% in entrambe le categorie di tiro è stata proprio nella gara di andata giocata a Brescia (dove chiuse col 55.9% da due ed il 55.6% da tre). Altro dato interessante è quello dei 10 assist smazzati da Abdur-Rahkman che gli ha fatto ottenere lo scettro nella speciale graduatoria di questa 22esima giornata: mai in questa stagione un biancorosso era andato in doppia cifra in questa voce. La classifica vede ora la Carpegna Prosciutto al sesto posto, nonostante la differenza canestri negativa sia con Varese (quinta) che con Brindisi (settima). Questo perché l’Happy Casa, battuta a domicilio dalla Openjobmetis all’andata, non ha ancora disputato la gara di ritorno a Varese, quindi al momento ha la peggior classifica avulsa fra le tre squadre a quota 24 punti. Bagarre in coda, con Reggio Emilia che grazie a due vittorie consecutive, pesantissima quella sul campo di Trieste, ha riagganciato tutte le altre a quota 14: ieri intanto la Tezenis Verona ha annunciato il nuovo rinforzo per la volata finale, Justin Simon, ala piccola classe ’96, che ha appena vinto il titolo nel campionato australiano con i Sidney Kings. La sconfitta più pesante fra le pericolanti è stata quella di Napoli, dove è scoppiata la contestazione dei tifosi.

e.f.