Pesaro in campo stasera con Perugia

Quarto turno del campionato under 19 Eccellenza spezzettato dal canonico lunedì pomeriggio, con la Carpegna Prosciutto Papalini e la Stamura Ancona, entrambe imbattute con tre vittorie, in campo questa sera. La Vuelle, allenata da coach Luminati, sarà di scena in casa alla palestra Celletta contro Perugia, ancora a secco di vittorie, mentre Ancona se la vedrà a Bologna in casa della Fortitudo. Chi ha giocato è invece il Bramante, che però non è riuscito a sbloccarsi, uscendo sconfitto 80-63 a Roseto. La squadra di coach Nicolini parte anche bene, chiudendo a -1 il primo quarto e andando negli spogliatoi avanti 36-43. Al rientro in campo però il parziale è scioccante, gli abruzzesi piazzano un 28-12 che li porta avanti di 9 lunghezze ed allungano fino al +17 finale. In doppia cifra per i pesaresi Sabbioni con 14, Scavolini con 11 e Druda con 10. Vince, e rimane a punteggio pieno nel girone B di under 17 Eccellenza, la Papalini di Mattia Costa, corsara con qualche patema di troppo ad Ancona contro il Cab 1968. Dopo una super partenza da 8-30, i biancorossi si rilassano e subiscono l’orgoglio dei biancoverdi che si avvicinano fino al -8 dell’intervallo; la Vuelle allora capisce che deve ricominciare a giocare e, possesso dopo possesso, allunga fino al 60-82 finale. Decisivo Stable Terry con 25 punti e Reginato con 17. Nello stesso girone B vince anche la Delfino 94-71 contro Senigallia salendo così a quattro punti in classifica, in attesa del derby contro la Vuelle; mentre il Bramante di coach Iannetti, impegnato nel girone A, incassa due sconfitte in pochi giorni, andando prima vicino all’impresa contro la Stamura Ancona (71-74) e poi perdendo a Porto San Giorgio 79-64. Vince anche la Vuelle under 15 la propria seconda giornata, a Fossombrone 64-77 contro Mba, mentre l’Italservice Loreto perde malamente 36-136 contro Ancona. Leonardo Selvatici