Pesaro in Turchia per provare a sognare

Sono passati 10 anni dall’Eurocup organizzata a Pesaro nel 2013, dove l’Asd Sordi conquistò l’argento. Rimane il piazzamento più alto conquistato dalla squadra maschile, poi due bronzi di cui l’ultimo a Mosca nel 2019. Quest’anno Pesaro, diretta da Paolo Spadoni e Franco Frontali, torna a giocarsi la Coppa Campioni a Bursa fino al 18 novembre. "Sarà molto difficile ripetere quell’impresa – dice il capitano Peter Pozzoli - ma ce la metteremo tutta per tenere alti i colori di Pesaro alla nostra 8ª partecipazione europea. L’urna non è stata benevola e ci mette subito a confronto con due favorite: gli ucraini del Dnipro e i polacchi del Gliwice". L’Asd Sordipesarese ringrazia per gli aiuti economici l’assessore Mila Della Dora e Francesca Tommasoli.