Pesaro non si ferma, gara sporca e Tortona ko

CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO

57

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA

48

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Tombari, Di Francesco 6, Aloi, Sgarzini 8, Siepi, Sablich 9, Stazzonelli 6, Maretto 10, Tarallo 10, Grimaldi, Prenga 4, Dia 4. All. Luminati

TORTONA: Tambwe 1, Tandia 2, Zanetti 10, Biaggini 5, Lisini, Errica 21, Moro, Jankovic, Bellinaso, Ansevini, Farias, Baldi 9. All. Ansaloni

Parziali: 19-6; 11-13; 11-17; 16-12. Tiri Liberi: Pesaro 818, Tortona 1522; Tiri da tre: Pesaro 110, Tortona 519; Tiri da due: Pesaro 2361; Tortona 933.

Non si ferma la striscia positiva e l’imbattibilità stagionale della Carpegna Prosciutto Papalini (foto Di Francesco, tra i migliori ieri) che fa sua la gara di apertura del concentramento di Trento e Rovereto contro l’altra imbattuta del girone A Tortona e vola in testa con 8 punti. Partita brutta e sporca quella che va in scena tra le due squadre, le più apparse in forma nel torneo di Pesaro, con palle perse a ripetizione (12 quelle della VL e 22 per Tortona) e tanti tiri sbagliati. La costante infatti di tutti i quaranta minuti sono i tanti errori al tiro con i giocatori che proprio non trovano le misure con il canestro. Stazzonelli e Dia per la VL combinano un 322 dal campo ma tirano giù 17 rimbalzi in coppia (6 offensivi per Dia) e garantiscono tanti possessi in più che si riveleranno decisivi soprattutto nel finale; i migliori per valutazione di Pesaro sono però i due playmaker Sgarzini e Di Francesco, precisi al tiro, presenti a rimbalzo (7 a testa) e decisivi in difesa con le 6 palle rubate in coppia. Nelle altre partite del girone A, vincono Treviso (88-44 contro Brindisi) e Trieste (84-70 contro Reggio Emilia) che agganciano Tortona al secondo posto, vince anche Sassari 95-90 contro Varese. Nel girone B mantiene l’imbattibilità Trento, vincente 79-70 contro Napoli, dietro vincono Venezia (77-64 contro Brescia) e Milano (73-61 su Verona) e Scafati ottiene i primi due punti 100-58 contro la Virtus Bologna.

Leonardo Selvatici