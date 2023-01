Pesaro, non vince da 52 anni Stadio blindato per 250 pesaresi

Un derby non è mai casuale, un derby non è mai banale. Il destino di Sassarini, in fondo, aveva cominciato a compiersi proprio nella sfida d’andata: a senso unico (0-3), come i precedenti. Quel giorno la Vis si presentava da imbattuta e si scoprì fragile. Con l’apparire di tutti i difetti ingigantiti dopo. Fino a un’altra batosta: lo 0-4 col Gubbio, passando per i cinque gol di Rimini. Ancona-Vis torna oggi e ci sarebbe davvero poco da sperare, visto lo stato di grazia dei dorici, la classifica agli antipodi, le defezioni in casa Vis (specie in attacco) e il recente passato: 6 vittorie Ancona e 2 pari negli ultimi 8 scontri di campionato. Almeno ci fosse stata battaglia. Macché. Un anno fa i dorici, col suffisso Matelica, avevano dilagato all’andata (3-1) e umiliato i pesaresi al ritorno (0-4 al Benelli) nel giorno che avrebbe dovuto regalare i playoff e fu invece il capolinea di Banchini, previa dura contestazione. Tre gol di Faggioli fra Del Conero e Benelli. Gli è che la squadra di Colavitto risulta per caratteristiche il cliente peggiore: ti salta addosso in certe zone delicate, non ti fa respirare, ti prende in velocità e ti infila come un tordo. Ha gambe veloci in ogni reparto. E per non farsi mancare niente, è forte anche sulle palle inattive. Sassarini confidava all’epoca sulle qualità dei suoi, ha scoperto quelle dei rivali.

Brevi dovrebbe essere vaccinato, ma il dilemma è: come affrontarli? Se stai chiuso finisci soffocato, se osi apri spazi letali. Quel poco che l’Ancona concede, è alle spalle dei difensori, giocando sempre in pressione alta: servirebbe dunque profondità, ma Cannavò non c’è più. Derby segnato? Non lo è mai in partenza. Anche perché la Vis viene da due vittorie e nell’ultimo turno si è per così dire riposata. Che trovi forza e coraggio, è l’auspicio, magari facendosi ispirare da chi contro l’Ancona ce l’ha fatta: l’ultimo è stato il Rimini, in rimonta, un mese e mezzo fa. Il Del Conero, peraltro, non risulta munitissimo: l’hanno violato Gubbio e addirittura Montevarchi, anche se si era a inizio stagione. Consuntivo derby, in un arco di 81 anni. Il prossimo sarà il 40° di campionato: siamo 20 vittorie a 6 per i dorici, 13 i pareggi. Numeri impietosi. L’unica vittoria ad Ancona della Vis è datata 22 marzo 1970, serie C, rete del fanese Aldo Piccoli nel finale di gara. Inutile rivangarla ancora, piuttosto servirebbe rendere la statistica meno mortificante. In verità ce ne fu un’altra, a tavolino: lo 0-3 del caso Bellucci (Serie D 2012-13) per tesseramento irregolare (il puntiglio di Leonardi), ma sul campo la Vis aveva perso 1-0.

Sono lontane anche le vittorie al Benelli, se è per questo: come l’ultima in C, con la famosa autorete di Bruniera, datata settembre ’87, epopea Nicoletti. Si diceva prima dell’ultima volta: servirà il ‘partitazo’ per atterrare quelli con lo stemma del Cavaliere armato. E’ andata come sappiamo. Servirà allora una partita da Breviheart: tanti duelli da vincere, ovunque, e la capacità di ridurre al minimo gli errori,

Gara ad alto rischio. L’ha definita così l’Osservatorio, con la Questura che ha adottato per oggi misure straordinarie attorno e dentro lo stadio in vista dell’arrivo di circa 250 tifosi della Vis in treno e auto.