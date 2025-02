Pesaro piega Piacenza, Vuelle-Assigeco finisce 118 a 86

Pesaro, 2 febbraio 2025 – Questa più che una partita (118 a 86) è sembrata la storia di Pecos Bill. Perché per la formazione di casa è stata una gara di tiro al bersaglio contro un Piacenza che non è stata in partita nemmeno un tempo: già a metà dei primi venti di gioco il distacco tra le due formazioni sfiorava i venti punti.

Un allenamento di fronte a 4mila persone ed anche un brodino' dopo la sconfitta di Avellino e in attesa di sabato quando al palas arriva una delle formazioni più in forma del campionato, e cioè quella Cividale che è allenata da Pillastrini. Nel finale, con Pesaro avanti di trenta e passa punti, Leka ha mandato in campo anche i baby: Cornis al primo messo dentro si è preso una standing ovation da parte di tutto il pubblico; stessa cosa anche per Stazi, l'altro giovane biancorosso.

Tutti i numeri sono stati a favore della Carpegna Prosciutto che ha preso più rimbalzi ( 8 in più di Piacenza), quindi nel tiro da sotto dove Pesaro ha chiuso con una media del 77 per cento contro il 60 degli avversari. Stessa cosa nel tiro pesante dove i padroni di casa hanno chiuso alla fine, quando ormai la partita era diventata una briscola e un tresette al bar, con il 53 per cento contro il 37 di Piacenza. Una gara non gara e all'interno di Piacenza l'ex di turno Serpilli, che all'andata aveva bombardato Pesaro da tutte le posizioni, ha chiuso con 0 punti segnati, con 0 su 4 al tiro e con le prime due bombe tentate che non hanno toccato nemmeno il ferro.

Si è invece distinto Filoni e cioè il giocatore che Leka aveva tentato a campionato in corso di portare a Pesaro: Filoni ha chiuso con 18 punti segnati sicuramente uno dei migliori in campo per Piacenza. Nella grande festa al luna park ha subito iniziato Ahmad che ha messo dentro 3 bombe una dietro all'altra, seguito poi da Imbrò e molto bene è andato anche Petrovic che è stato a lungo in campo anche perché Zanotti pare abbia avuto in settimana qualche problema di salute. Per tutti comunque momenti di gloria anche se, quando non c'è De Laurentis all'interno dell'area dei tre secondi, bisognerebbe chiamare un vigile urbano per regolare il... traffico.

Di altro spessore l'incontro di sabato contro Cividale che viaggia fin dall'inizio del torneo nei piani alti della classifica.

Il tabellino

Vuelle 118

Assigeco 86

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 17, Cornis 4, Stazi 2, Maretto 9, Imbrò 16, De Laurentiis 10, King 26, Bucarelli 7, Lombardi 5, Zanotti ne, Ahmad 22. All. Leka.

ASSIGECO PIACENZA: Gilmore 17, Gajic, Suljanovic 4, D’Almeida 9, Querci ne, Marks 16, Fiorillo, Bonacini 9, Serpilli, Bartoli 13, Filoni 18. All. Manzo.

Arbitri: Pellicani, Roiaz e Settepanella.

Parziali: 29-22, 63-40, 93-65. Tiri liberi: Pesaro 13/17, Piacenza 16/23. Tiri da 3 punti: Pesaro 17/32, Piacenza 6/16. Rimbalzi: Pesaro 31, Piacenza 23. Falli tecnici a Petrovic e Gilmore. Usciti per falli: Petrovic e Bonacini. Spettatori: 4.348.