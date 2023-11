Pesaro, primo brindisi alla Next Gen. Scafati messa al tappeto

Academy Scafati

61

Papalini Pesaro

71

SCAFATI: Cavaliere 6, Morvillo 21, Ennouri ne, Simonetti, Borrelli, Giaquinto 1, Tono 2, Borriello 3, Zampella, Imade 15, Carolei 2, Pieri 11. All. Callipo

PESARO: Aloi 14, Sparacca, Colotti 13, Calisti 2, Ghiselli, G.Sablich 13, Michelazzo, Dragomanni 2, Fainke 10, Stazi 9, Siepi 8. All. Luminati

Parziali: 7-23; 25-41; 39-55; 61-71. Rimbalzi: Scafati 36, Pesaro 45. Tiri Liberi: Scafati 1320, Pesaro 812. Tiri da tre: Scafati 417, Pesaro 120.

La Carpegna Prosciutto Papalini trova la prima vittoria della Next Gen 2023-24 nell’ultima giornata del concentramento di Varese ai danni di Scafati, che resta così a zero punti. Il primo quarto è il parziale che indirizza la partita in modo definitivo, con la Vuelle che parte fortissimo e dopo sette minuti tocca il +16 sul 19-3 grazie ai 7 punti di Colotti; al rientro in campo nel secondo quarto Scafati si sblocca e trascinata dalla coppia Morvillo-Imade si riavvicina sul 21-29 prima che Aloi con una tripla e un Sablich onnipresente riallunghino chiudendo all’intervallo avanti sempre di sedici lunghezze (25-41). Nel terzo quarto il copione si ripete sempre uguale, Scafati prova timidamente a ridurre il gap ma Aloi e Fainke sotto canestro tengono i campani sempre a debita distanza; il canestro sulla sirena di Calisti tiene il sedici punti fissi anche al termine del terzo parziale (39-55). Arrivati a dieci minuti dal termine, Scafati produce il massimo sforzo e in tre minuti si avvicina a -7 sul 50-57 sfruttando due palle perse sanguinose da parte della Vuelle; i ragazzi di Luminati hanno ancora energie, un bel gancio di Sablich e Aloi in penetrazione rimettono la doppia cifra tra le due squadre, scarto che resterà fino alla fine. Miglior marcatore per la VL Luca Aloi con 14 punti, seguito da Colotti a 13 e Sablich, autore di una prova totale da 13 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. I biancorossi tornano a Pesaro così con un bottino di una vittoria e due sconfitte, in attesa di terminare il girone nel concentramento di Biella dal 26 al 29 dicembre.

Leonardo Selvatici