Pesaro quarto club come partecipazioni

Il campionato di basket ha superato il secolo di vita. Quello che comincia domenica 1° ottobre, con la Vuelle in trasferta a Brescia, sarà il n.101 di una storia partita nel 1920. La tradizione cestistica di questa città è rivelata da un numero significativo: dopo Milano (83), Bologna (81) e Varese (75), Pesaro è la quarta società come numero di partecipazioni, con 65 campionati di serie A disputati, davanti a Cantù (64). Nella sua bacheca la Vuelle vanta due scudetti (conquistati nel 1988 contro Milano e nel 1990 contro Varese), una Coppa delle Coppe (vinta nel 1983 a Palma de Maiorca contro il Villeurbanne) e due Coppe Italia (una nel 1985 contro Varese e l’altra nel 1992 contro Treviso). Nonostante l’ultimo trofeo risalga a una trentina d’anni fa, la partecipazione del pubblico non è mai mancata, arrivando nelle occasioni speciali a riempire un palasport sovradimensionato per una città di 90.000 abitanti. L’anno scorso nella partita casalinga contro la Virtus Bologna furono ben 9.200 gli spettatori sugli spalti della Vitrifrigo Arena.