Pesaro Rugby con Viadana: "I ragazzi sono più tranquilli"

Sesta giornata del campionato di Serie A. Oggi alle 14.30 la Fiorini Pesaro Rugby sarà impegnata allo Stadio Zaffanella. Avversari di turno i Caimani Viadana, unica squadra lombarda del girone e formazione cadetta di quel Viadana che milita in massima serie. I lombardi sono al 6° posto in classifica con 15 punti. I pesaresi sono invece 10° con 6 punti. Il mediano di apertura Lyle Jouber dice: "Dopo la vittoria di domenica con Valsugana la squadra sente meno pressione, i ragazzi sono più tranquilli e consapevoli. Quella con Valsugana è stata una prestazione positiva, che vogliamo confermare". Domenica incontrerete il Viadana, cadetta della formazione di élite, che squadra è? "Una squadra ben organizzata, a tutto tondo. È una formazione forte fisicamente ma in grado di allargare il gioco con un ritmo veloce. Sarà molto importante il modo in cui affronteremo mentalmente questa partita, dovremo essere pronti a contrastare la loro fisicità e aggressività in difesa e a giocare con precisione in attacco". Che partita ti aspetti? "Combattuta. Entrambe le squadre giocano un rugby emozionante, veloce e ad alta intensità. Sono aspetti che di solito portano belle partite. Non ci aspettiamo niente di meno e siamo pronti per questo".

b.t.