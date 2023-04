Pesaro Scafati 79-86, disastro biancorosso

Pesaro 16 aprile 2023 - Un disastro. Una squadra, Pesaro, che ha perso tutte le certezze che l'avevano eletta squadra rivelazione della prima parte del campionato. Perde in casa contro Scafati per 86 a 79 tra un pubblico ammutolito.. Ed è bastato Logan da solo ad affondare la formazione biancorossa.

Poi... Perché c'è anche un poi. Se uno avesse tolto dal campo Charalampopoulos per la Vuelle questo match con Scafati poteva anche finire 86 a... 46 perché il greco è uscito dal campo a tre minuti dalla fine dopo aver segnato 33 punti con numeri da quartieri alti del basket: 6 su 10 da sotto con 4 su 7 dalla distanza, 9 su 9 nei liberi ed anche 4 rimbalzi.

Senza di lui il trio arbitrale poteva anche chiudere anticipatamente la partita per ko tecnico come nella boxe.

A Sacripanti è bastato mettere in campo Logan quando il match è entrato nel vivo, e cioè nell'ultimo quarto.

Repesa ha subito replicato mettendogli sopra Tambone, ma l'americano di Scafati nonostante la buona difesa, ha fatto l'inferno portando a 7 minuti dal termine la sua formazione sul più 11.

Un colpo di reni di Pesaro con il solito Charalampopoulos, dopodiché sulla formazione di casa si sono spente tutte le luci e gli ospiti sono andati via senza patemi d'animo portandosi a casa due punti che non fanno una piega.

Ma nel conto di questa partita non si può mettere nel conto solamente Logan perché tra le due formazioni alla fine c'era anche un divario nel conto dei rimbalzi marcato: 39 palle recuperate da Scafati sotto canestro contro le 31 di Pesaro. Nella lotta in mezzo all'area Thompson è stato un imperatore con 15 rimbalzi portati a casa (8 quelli di Kravic) con 4 su 9 al tiro e con 7 su 8 nei liberi.

Ma i vari mago Silvan della formazione pesarese che fine hanno fatto? Rahkman è durato in campo il tempo di un baleno e poi si è perso; Delfino ancora peggio per passare ad un altro dei non pervenuti e cioè Daye che ha ingrassato il bottino (si fa per dire) a partita morta.

Troppo poco è uscito dalle mani di Repesa per riuscire a portare a casa il match e mercoledì la formazione pesarese viaggia sul campo di Treviso. Nelle condizioni in cui è attualmente la Carpegna Prosciutto, quella di Treviso rientra nell'ambito dell'ufficio miracoli.

Il tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 10, Abdur-Rahkman 10, Visconti, Moretti 2, Tambone 6, Stazzonelli ne, Daye 9, Charalampopoulos 33, Toté 1, Cheatham 6, Delfino 2. Allenatore: Repesa.

GIVOVA SCAFATI: Thompson 15, Okoye 10, Imade ne, Mian, Pinkins 18, De Laurentiis, Rossato 16, Imbrò 2, Tchintcharauli ne, Logan 18, Stone, Hannah 7. Allenatore: Sacripanti. ARBITRI: Galasso-Paglialunga-Rossi.

NOTE: parziali 18-15, 37-31, 56-53. Tiri liberi: Pesaro 13/17, Scafati 18/20. Uscito per cinque falli: Tambone.