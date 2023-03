Pesaro scalda i motori col baseball Potenza Picena

Inizia la nuova stagione del Baseball Club Pesaro, serie C, sul diamante "Norberto Crinelli". Domenica 2 aprile alle 14,30 riprenderà ufficialmente la stagione con la prima amichevole contro le pantere del Potenza Picena. La squadra seniores biancorossa vuole subito iniziare con un test contro un avversario di categoria superiore per capire i progressi maturati durante la preparazione invernale e poter calibrare ancora meglio le sue ambizioni per la stagione. I tecnici Iacomucci e Baldassarri avranno a disposizione la squadra che lo scorso anno ha sfiorato il sogno dei playoff, in più ci sarà l’innesto di diversi ragazzi provenienti dall’under 18 con ottime prospettive di crescita. Un roster più lungo quindi che servirà a formare atleti pronti a giocarsi tutte le carte per la promozione. I due veterani Albertoni e Ruspini garantiranno e rafforzeranno la determinazione di tutto il gruppo.

"Questo sarà un anno di forti cambiamenti per tutta la società – dice il presidente del Baseball Pesaro Cristiano Crinelli -, perché grazie all’intervento dell’amministrazione comunale e dell’instancabile dirigente allenatore Paolo Vannini il diamante sarà oggetto, dopo più di trent’anni, di una profonda ristrutturazione e ammodernamento per renderlo sempre più eco sufficiente, sicuro e moderno. Un luogo che ospiterà non solo il baseball ma anche eventi a favore di tutta la comunità. È fondamentale ribadire il profondo attaccamento della società a tutto il territorio ed è proprio per questo che con orgoglio vogliamo promuovere il gioco del baseball ad una platea sempre maggiore di giovani e adulti. Desideriamo ringraziare tutte le realtà che ci sostengono ed hanno a cuore il benessere del nostro territorio e delle nostre attività. In questa occasione in particolare desideriamo menzionare gli amici del Panatlhon Club di Pesaro per aver donato nuove attrezzature sportive per le squadre giovanili della nostra società".

b.t.