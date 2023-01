Pesaro scopre di avere tifosi anche in Piemonte

Il ritorno del basket pesarese ad alto livello ha fatto scoprire che questa società ha mantenuto tifosi sparsi in tutta Italia, nonostante non vinca più trofei dal 1992 e abbia passato un decennio in fondo alla classifica. Lo racconta con un certo stupore misto ad orgoglio Mirko Scardacchi, che sta coordinando la trasferta per le Final Eight di Torino: "Mi stanno chiamando divere persone residenti in altre regioni e questa per noi è una soddisfazione enorme - racconta -. Mi hanno telefonato degli appassionati piemontesi, tifosi della Vuelle, ai quali manderemo i biglietti perché vogliono vedere la partita insieme a noi. Altri si sono fatti vivi da Como. Abbiamo fans ovunque. La prima volta che ce ne siamo resi conto era il 1993, quando io e Maurizio Crapanzano andammo a Reggio Calabria in treno e una volta arrivati al palazzo scoprimmo che c’erano delle persone venute da Palermo per tifare Scavolini. Non pensavo, a distanza di tanti anni, che quel fuoco fosse rimasto acceso anche lontano da Pesaro". L’esempio lo avremo domani in Sardegna dove Anto Torres, sassarese doc, si presenterà al PalaSerradimigni per tifare Vuelle: "Ho visto diverse volte la Vuelle vincere contro la Dinamo alla Vitrifrigo Arena, anche lo scorso novembre - ricorda Antonella - ma a Sassari mai, spero che sia la volta buona".

e.f.