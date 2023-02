"Pesaro, sei sempre nel mio cuore ma stavolta devo tifare per papà"

Ogni tanto le loro strade si incrociano di nuovo ed ogni volta Dusan Sakota si emoziona ricordando quello che gli successe nella sua stagione in biacorosso, 20092010, quando rischiò la vita per un’emorragia interna dopo uno scontro di gioco sul campo di Teramo e fu salvato per miracolo. Oggi suo padre Dragan allena la Unahotels e lui lo ha raggiunto a Reggio Emilia, accompagnato da moglie e figlio, per passare un po’ di tempo insieme. Segue gli allenamenti di papà e parla volentieri del match contro la Vuelle.

"Pesaro, per tanti motivi, sarà sempre una delle mie squadre del cuore, per tutta la mia vita. Dopo tutto quello che abbiamo passato nel 2010 - ricorda Duso - sia io che la mia famiglia gli saremo sempre grati perché ci sono stati vicini e ci hanno sempre sostenuto in questi anni. È sempre un piacere vedere la loro gente però, solo per questa domenica, spero che possa vincere Reggio che ne ha davvero bisogno. Seguirò sicuramente la partita e probabilmente sarò al palazzo. Mi aspetto una sfida molto dura, Pesaro è uno dei migliori attacchi del campionato fino a questo momento, quindi se Reggio vuole vincerla deve mettersi sotto in difesa e cercare di spezzare il loro ritmo. Più o meno proprio come ha fatto anche nei primi 30’ a Brindisi".

Dusan, che oggi ha 37 anni ed ha appeso le scarpe al chiodo, immagina per sè anche un possibile futuro nel basket: "Onestamente mi sentirei più a mio agio come dirigente che come allenatore, ho avuto l’esempio di mio padre che ha fatto il coach per 30 anni e io ho giocato per 18, c’è troppo stress". Dopo l’esperienza pesarese, Sakota tornò in Italia nel 2013 per disputare due ottime stagioni a Varese e ha deciso di smettere con l’arrivo del Covid e l’interruzione dell’annata 1920 che stava giocando a Murcia, in Spagna. In carriera ha vinto tutto con il Panathinaikos Atene: 2 Eurolega, 5 scudetti, e 5 coppe di Grecia, poi anche una Coppa Intercontinentale ed una Champions League con l’Aek Atene.