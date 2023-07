"Pesaro: "Sei società in un unico palasport è un'assurdità" - Sandro Maggiotto"

Ora anche il Pisaurum di Sandro Maggiotto si muove per allestire una squadra in grado di reggere il girone E di Serie B interregionale. Tra le tre formazioni pesaresi, il Pisaurum è quella che l’anno scorso ha sorpreso tutti salendo di categoria. E adesso è anche quella che deve affrontare la serie B senza un super presidente come il Loreto e senza l’organizzazione societaria del Bramante. Ma Maurizio Surico (foto) e Maggiotto hanno voluto provarci. "Non è certo facile per noi allestire una squadra competitiva – dice Sandro Maggiotto – ma abbiamo deciso dopo molti anni di partecipare ad un campionato di serie B conquistato sul campo".

Il primo colpo potrebbe essere un po’ a sorpresa il contratto con il pivot Vincenzo Pipitone, classe 1994 con alle spalle quattro anni di C Gold con il Bramante. Pipitone ha diverse esperienze in Serie A2 con Ferrara, Trieste, Rieti, Scafati e ha appena concluso un quadriennio in maglia Bramante con cui ha conquistato la promozione in Serie B con 7,6 punti di media a partita. Ora vorrebbe frenare un po’ il suo impegno nel basket, continuando però a giocare nel Pisaurum. "Stiamo parlando con Vincenzo e vorremmo averlo nella nostra squadra – dice Maggiotto –, così come stiamo pensando di fare con il giovane Maiolatesi del Montemarciano. Diciamo che entro il 10 agosto pensiamo di avere ottodecimi della squadra firmati".

Il presidente del Pisaurum appare preoccupato dell’eccesso di squadre che giocheranno al Pala D: "Avere sei società (basket, volley e calcio a 5, ndr)in un unico palasport – racconta – è una cosa davvero complicata. Ci aspetterà un’annata sportiva troppo congestionata. Anzi, se vuole può anche scrivere che dopo dieci anni non avere finito la ristrutturazione del vecchio palas è uno scandalo per una città che si definisce basket city. Sulla carta noi dovremmo avere due allenamenti a Campanara ed uno alla Baia. Speriamo – conclude il presidente – che Dio ce la mandi buona".

l.lu.