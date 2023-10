"PESARO: Solo 3 acquisti ma di gran caratura per la Vuelle"

La prima avversaria della Vuelle è la Germani finalista in Supercoppa appena una settimana fa, impressionante in semifinale contro Tortona, ma poi apparsa scarica in finale, annientata dalla Virtus. Quello di oggi è il 41° scontro tra le due società, con Pesaro in vantaggio 22-18 ma indietro 11-10 nei match disputati in Lombardia; positivi i due incontri dello scorso campionato, con la trasferta bresciana vinta alla 5ª giornata sulla sirena grazie alla tripla di Cheatham. La Germani, allenata per la terza stagione da Alessandro Magro, si presenta ai nastri di partenza con tre soli acquisti mirati e di grande caratura: in primi l’acquisto dell’ex Vuelle Semaj Christon, liberatosi da Tortona dopo una stagione da vice mvp a 16 punti e 5 assist di media, a cui Brescia affiancherà Amedeo Della Valle nella speranza di aver composto una coppia dei livelli di Della Valle-Mitrou Long. Dalla panchina pronti ad entrare Reginald Cournooh e CJ Massinburg, accanto a loro l’aggregato al roster Tanfoglio, classe 2005. Ruolo di ala piccola gestito da John Petruccelli (l’anno scorso 14 punti di media) insieme a Jason Burnell, acquisto estivo dopo la scorsa stagione passata a Brindisi con 9.8 punti e 5.4 rimbalzi, mentre in ala grande lo spot da titolare sarà affidato per la terza stagione consecutiva a Kenny Gabriel (10,1 e 6.4 rimbalzi) con Nikola Akele come backup. Acquisto roboante anche per il ruolo di centro, col ritorno in Italia di Miro Bilan dopo l’ultima stagione passata al Peristeri, in Grecia; due anni fa a Sassari concluse una gran stagione a 15.6 punti e 8 rimbalzi di media e già è sembrato in ritmo durante la Supercoppa, 12 punti e 7.5 rimbalzi nelle due partite. Il cambio è Michael Cobbins, anche lui al terzo anno a Brescia.

Leonardo Selvatici