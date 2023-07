Pesaro sostiene le Azzurrine Under 19, in Spagna ai Mondiali di Basket Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e l'assessore allo sport, Mila Della Dora, hanno salutato le azzurrine Under 19 in partenza per Madrid per i Mondiali di basket. Pesaro è diventata una tappa fissa per le Nazionali giovanili grazie all'accordo con la Fip. In bocca al lupo ragazze!