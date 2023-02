Pesaro spera nel Pontedera a Recanati Il Cesena può riaprire il discorso primato

Occhi puntati al risultato di Sassari dove in chiave salvezza si gioca una partita che tocca da vicino gli interessi della Vis, che spera di vedere un Pontedera altrettanto accanito anche a Recanati contro un’altra diretta concorrente per la salvezza. Per l’Olbia pomeriggio proibitivo ad Ancona, contro i dorici feriti per la sconfitta di Fermo, mentre il Montevarchi dell’ex Banchini avrà un compito molto difficile con l’Entella. Lunedì il Cesena può riaprire il discorso primato.

Il turno di oggi (14,30): Gubbio-Fiorenzuola; Rimini-Siena; San Donato-Fermana; Torres-Alessandria; alle 17,30: Ancona-Olbia; Carrarese-Imolese; Lucchese-Vis Pesaro; Recanatese-Pontedera; Virtus Entella-Aquila Montevarchi; domani (20,30) Cesena Reggiana

Classifica: Reggiana 61, Cesena 57, Entella 53, Ancona 48, Gubbio 43, Pontedera 42, Siena 40, Rimini 37, Fiorenzuola e Lucchese 36, Fermana 35, Torres 30, Recanatese e Vis Pesaro 29, San Donato 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imola 20, Montevarchi 19.