Pesaro sul tetto d’Italia si prende la Next Gen

In trionfo. Che belle le facce sorridenti dei ragazzi pesaresi che alzano la coppa al cielo, sbaragliando la concorrenza. ll percorso netto in campionato (22 vittorie su 22 partite) e quello nella fase a gironi della Next Gen (7 su 7 prima delle Final Eight) non rappresenta un caso. La Carpegna Prosciutto Papalini under 19 supera ogni ostacolo anche nei tre giorni al PalaBarbuto di Napoli e si laurea campione nell’edizione 2023 dell’Ibsa Next Gen Cup. La squadra allenata da Giovanni Luminati, con vice allenatore Paolo Calbini e assistente Mattia Costa, supera la NutriBullet Treviso col punteggio di 56-54 al termine di una partita brutta, sporca ma che ha tirato fuori la cattiveria agonistica e la voglia di vincere dei pesaresi che hanno resistito a tutti i tentativi di rimonta dei trevigiani portando a casa la coppa della terza edizione.

Il match viene approcciato in modo aggressivo dai ragazzi in divisa rossa, che mettono subito la testa avanti sull’8-2 grazie a 6 punti di Stazzonelli e poi allungano ulteriormente sul 15-8 al primo riposo. Ma nel secondo periodo l’allungo non va avanti, le percentuali calano anche vicino a canestro e Treviso s’avvicina sul 15-12 e poi sul 23-18 prima che una tripla di Stazzonelli e un 3 su 4 di Dia ai tiri liberi sigilli il 29-20 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la Vuelle sembra aver trovato il giusto ritmo, infila due triple in due azioni consecutive con Maretto prima e Stazzonelli poi e vola sul 35-22, massimo vantaggio della gara; in meno di un minuto però Stazzonelli commette due falli e con la paletta del tavolo che segna il terzo fallo è costretto ad uscire dal campo. La luce in casa VL si spegne con 5’33’’ da giocare nel terzo quarto: non si segna più, aumentano le palle perse e Treviso possesso dopo possesso ritorna a -1, prima che Maretto con 22 dalla lunetta segni il 38-35 al ‘30.

Il finale è in volata, la Carpegna Prosciutto ritrova la via del canestro con Stazzonelli tornato in campo, ma anche Treviso ormai è entrata in partita e si prosegue con botta e risposta; Pesaro va +7 e viene ripresa, a 1’42’’ dal termine trova dalla spazzatura due punti con Pietro Sablich per il +5 (54-49) ma Treviso è ancora lì e a 1’04’’ ha la tripla del pareggio che non va. Avanti di due lunghezze e con soli nove secondo rimasti, Stazzonelli subisce fallo e va in lunetta, fa 02 ma Treviso dall’altra parte non riesce a tirare pestando la linea laterale e consegna il trofeo alla Vuelle. Mvp della finale Umberto Stazzonelli che chiude con 23 punti e 7 rimbalzi, supportato da Octavio Maretto autore di 15 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Contento e orgoglioso dei suoi Giovanni Luminati al termine del match: "E’ una bella soddisfazione che i ragazzi si sono meritati con gli sforzi che compiono tutti i giorni. Sono contento per tutto lo staff, lavorano ogni giorno con i ragazzi con grande competenza e passione e questa vittoria è anche merito loro".

Leonardo Selvatici