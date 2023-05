Pesaro travolge Bologna, oggi per il primato

CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO

88

FORTITUDO 103 ACADEMY BOLOGNA

64

PESARO: Tombari 6, Di Francesco 4, Aloi 3, Sgarzini 7, P.Sablich 4, Stazzonelli 15, Maretto 17, G.Sablich 8, Grimaldi 1, Ghiselli 2, Prenga 7, Dia 14. All. Luminati

BOLOGNA: Usai, Bonfiglioli 2, Natalini 5, Gambini 6, Galantini 9, Zedda 13, Sciarabba, Mingotti 8, Braccio, Niang 13, Pavani 8, Casali. All. Breveglieri

Parziali: 20-20; 25-13; 27-14; 16-17.

Tiri liberi: Pesaro 1524, Bologna 2128; Tiri da due: Pesaro 2642, Bologna 1139; Tiri da tre: Pesaro 720, Bologna 722.

Seconda partita e seconda vittoria per la Carpegna Prosciutto Papalini alle finali nazionali under 19 in programma ad Agropoli (foto il salto a due tra Dia e Niang). Una vittoria rotonda e convincente come la prestazione del ragazzi di Luminati. Un successo consegna a Pesaro l’aritmetico passaggio del turno, in un confronto particolarmente sentito contro i rivali della Fortitudo Bologna. Partita che inizia in equilibrio, la Vuelle prova a scappare fin dal primo possesso salvo essere ripresa sul 9-9 e poi di nuovo andando avanti 20-13 grazie al sesto punto di Prenga prima che la Effe impatti sul 20-20 il primo parziale. Nel secondo quarto la VL riprova a scappare e ci riesce con Stazzonelli e soprattutto Dia, che inizia il proprio dominio sotto i tabelloni e fa volare la VL sul +12. A inizio ripresa la Fortitudo si affaccia sul meno 9 prima di essere respinta indietro dalla forza fisica dei biancorossi che toccano il più 20 a metà quarto grazie a due triple di G.Sablich e poi controllano. L’ultimo periodo è utile per permettere a Luminati di mandare a referto tutti i dodici e far riposare i titolari. MVP della partita da dividere tra i tre tenori della banda di coach Luminati, Octavio Maretto miglior marcatore con 17 punti, Umberto Stazzonelli con 15 a cui aggiunge anche 5 assist e Mamadou Dia che domina sotto i tabelloni con un potente 14 più 14. Appuntamento oggi alle 14 per la sfida alla Blu Orobica Bergamo. In palio il primo posto nel girone.

Leonardo Selvatici