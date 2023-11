Pesaro-Treviso: due squadre speculari. Sfida allo specchio attraverso i numeri

Giocare contro una squadra che non ha mai vinto è sempre un’arma a doppio taglio: perché tutti si aspettano due punti sicuri e quindi la pressione è alta, ma la disperazione è un’arma potente e prima o poi Treviso è destinata a rompere il ghiaccio. La Vuelle dovrà fare di tutto perché non accada proprio sul suo campo. Dando un’occhiata alle statistiche, i punti deboli della Nutribullet vengono al pettine: ad esempio la squadra di Vitucci è ultima nel tiro da tre punti con un misero 26% e si sa che nel basket odierno se non sei pericoloso dall’arco vai poco lontano. Inoltre è penultima nei tiri liberi, dove conta anche la tranquillità che Treviso in questo momento non ha: la percentuale dalla lunetta è del 71,1%. La Nutribullet si rifà, però, nel tiro da due, dove occupa il 4° posto con un discreto 55,4%. E si difende bene anche a rimbalzo, dov’è sesta e soprattutto è quarta in quelli offensivi con 11,3 di media a partita. Si fa sentire anche nelle stoppate la squadra trevigiana, terza con 2,8 a partita quindi ha capacità di intimidazione.

Una formazione speculare alla Carpegna Prosciutto, che invece è 7ª nel tiro pesante di cui fa largo uso, con un buon 37%, è seconda nei tiri liberi con l’80,4% (nonostante a Cremona abbia tirato con un pessimo 58,8%) ma è 11ª nel tiro da due e penultima nei rimbalzi, anche in quelli offensivi (con 7,6). Questo significa che se sbaglia un tiro ha poche possibilità di rimediare. E’ brava però a guadagnarsi falli, occupa il secondo posto in serie A con 21,6 di media, mentre Treviso è 7ª con 20,4. La truppa di Buscaglia, inoltre, gioca più di squadra, smazzando 18 assist di media che la vedono al 5° posto in serie A, mentre Treviso è solo 15ª. La Vuelle è anche poco sprecona, perde mediamente 12,1 palloni, il che la pone al terzo posto fra le squadre più virtuose; mentre la formazione di Vitucci è nona con 13,4 di media. Nei recuperi occupano posizioni simili: quinta la Vuelle (con 6,1), sesta la Nutribullet (con 6).

Entrambe le formazioni hanno una difesa rivedibile, il che è probabilmente la fonte principale di tutti i loro problemi: la Vuelle, quart’ultima in questa graduatoria, subìsce 87.4 punti di media a partita, Treviso poco di più (88 di media, terz’ultima). Un po’ meglio, invece, i biancorossi nei punti segnati, in cui occupano il nono posto (con 82,4 di media) mentre Treviso segna mediamente 78,4 punti (12ª). Il miglior marcatore dei veneti è D’Angelo Harrison che viaggia a 12,4 punti di media anche se sta tirando malissimo da tre punti: ha 9 su 47, pari al 19%. Sarà importante non farlo accendere perché è il classico tiratore di striscia che può fare filotto.

Elisabetta Ferri