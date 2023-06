PESARO, Ufficiale l'ingaggio di Bastianoni, Rossi e Braccioni salutano l'Urbania

Colpo del Sant’Orso, da ieri è ufficiale l’ingaggio di Mirko Bastianoni, centrocampista classe 1993 proveniente dalla K Sport e con un passato nei campionati di Eccellenza e Promozione. Dal Sant’Orso passa invece al Cuccurano di mister Magini il centrocampista Alex Cennerilli. "Il giocatore – dice il diesse del Sant’Orso Ruggeri – scende di categoria per esigenze lavorative, è stato il nostro capitano e rimarrà nel nostro cuore". Molto vicino ad accasarsi al Montecchio-Gallo il centrocampista Luca Magnanelli, classe ’93 che nell’ultima stagione ha militato nel Fabriano, in quella precedente nell’Atletico Gallo e prima ancora ad Ancona. Cinque acquisti griffati dal diesse Marco Visicaro rinforzano l’Atletico Luceoli Cantiano in Seconda categoria. Trattasi di Valient Balla centrocampista esperto che non ha sicuramente bisogno di presentazioni dopo i lunghi trascorsi alla Cagliese Calcio e soprattutto in categorie superiori; c’è poi Andrea Tagliatesta approdato in rossoblù dopo l’ottima annata alla Viridissima Apecchio; quindi Ismaele Rosetti a dare continuità alla tradizione di famiglia con la maglia rossoblù dopo il babbo e il cugino; infine Filippo Angradi, difensore già protagonista in Promozione con la Cantianese e nelle ultime stagioni alla Falco Acqualagna e il portiere Michele Gentilotti di ritorno dall’esperienza con la Cagliese.

Il centrocampista Giovanni Gallotti, classe ’98, ha rinnovato con il Valfoglia. Il Real Metauro (Prima categoria) è molto vicino ad affidare la panchina a Giovanni Cipolla, ex trainer della Pietralunghese e del Città di Castello (Promozione umbra) e un passato da calciatore nei professionisti. L’Urbania calcio fa sapere: "Anche Matteo Rossi e Luca Braccioni così come accaduto per Pagliardini e Ottaviani, hanno ritenuto l’impegno che si profila per il campionato di Eccellenza al di là delle proprie possibilità e, da seri professionisti e amanti dell’Urbania Calcio, hanno deciso di non prendere parte in un’avventura in cui non avrebbero potuto dare il massimo del loro contributo. Per Matteo si tratterà della prima esperienza fuori dai nostri cancelli, entrato ad appena 6 anni se ne va oggi, 20 anni dopo, dopo aver collezionato vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Dopo l’addio di Cristian Renghi, Matteo è diventato il capitano della promozione. Per noi è stato un grande onore. Le qualità di Luca, invece, sono note a chiunque in regione e per chi a inizio stagione serbava ancora riserve sull’enfant prodige durantino, i 10 gol tra campionato e playoff hanno scacciato via anche gli ultimi dubbi". Sia Luca Braccioni che Matteo Rossi hanno diverse richieste. Amedeo Pisciolini