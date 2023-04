Pesaro vince la Next Gen, gli Under 19 in trionfo

Napoli, 12 aprile 2023 - Un trionfo per gli Under 19 della Carpegna Prosciutto Papalini che completano un percorso netto nella terza edizione della Next Gen Cup e con 10 vittorie su 10, tre su tre in questa Final Eight, sbaragliano la concorrenza e conquistano il trofeo che mette di fronte le formazioni giovanili juniores delle 16 squadre di serie A.

In una finale sempre condotta ma sofferta fino all'ultimo secondo, Stazzonelli e compagni hanno avuto ragione della Nutribullet Treviso dopo aver eliminato ai quarti la Reyer Venezia e in semifinale la Bertram Tortona. Ottima la prestazione di Octavio Maretto (15 punti e 6 assist), che ha fatto da spalla a un grande Umberto Stazzonelli (23 punti) premiato poi come mvp della manifestazione. "Una soddisfazione enorme per la nostra società - dice Walter Magnifico, dirigente della Vuelle -, una vittoria di grande prestigio: è stato bellissimo vedere i nostri ragazzi festeggiare felici con le medaglie al collo e la coppa alzata al cielo. Ma è solo una tappa, a maggio ci saranno le finali nazionali e questo gruppo che gioca bene e si applica con coraggio in difesa, può ancora dire la sua. Complimenti a coach Giovanni Luminati, che sta dimostrando la sua bravura".

E chissà che questo successo conquistato con determinazione e spirito di sacrificio non dia la spinta anche alla prima squadra che attraversa un momento complicato. Intanto ai ragazzini che si allenano con loro tutti i giorni sono arrivati i messaggi di congratulazione da parte loro, stavolta a dare l'esempio sono stati i più piccoli.

