Pesaro vince ma non ha il campo e gioca a Riccione

Arriva la seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie B per l’Amatori Pesaro che espugna 7-3 la pista del Correggio B. Primo tempo chiuso in vantaggio sul 2-1 (reti di Filippo Roberti ed Edgar Barberi), poi 5 gol nella ripresa (doppietta di Edgar Barberi, gol di Filippo Roberti, Tony Barberi e Ridolfi). Finale 7-3 per Pesaro. L’ Amatori sale a 6 punti, seconda con Mirandola, e insegue la capolista Correggio A che viaggia a punteggio pieno con 9 punti. La prossima gara è in programma sabato 4 febbraio con un test più probante con l’ hockey Scandiano alle ore 20. "In attesa della sistemazione del Palaborgo, con tempi che si prospettano lunghi – spiega il dirigente Attilio Benoffi – le partite interne, così come gli allenamenti, verranno giocate nella vicina Riccione, alla pista coperta in Viale Carpi".

b.t.