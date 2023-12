Pesaro, vittoria rinfrancante nella trasferta di Badia

Si comincia a ragionare. La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, conquista la prima vittoria stagionale lontano dalle mura amiche. Un successo che brilla ancora di più perché ottenuto in rimonta. E così da Badia i pesaresi tornano con il punteggio di 18 a 15. "Ci voleva proprio – commenta il tecnico giallorosso Paolo Panzieri –, la partita non è iniziata bene, ma abbiamo recuperato e nel secondo tempo abbiamo fatto quello che avevamo definito in settimana. Abbiamo mantenuto la lucidità. Ci sono tante cose da migliorare ma abbiamo fatto un importante passo avanti. Abbiamo visto che abbiamo tutte le carte in regola per vincere anche fuori casa, fa parte del percorso della squadra per accrescere l’autostima e le potenzialità. Sono molto contento per questo risultato. Siamo in un buon momento. Domenica chiuderemo il 2023 in casa con Paese, una squadra ben attrezzata. Ci prepareremo bene e daremo battaglia fino all’ultimo. I ragazzi vogliono regalare l’ultima bella partita dell’anno al proprio pubblico". L’allenatore continua l’analisi del match: "Non mi è piaciuto l’approccio iniziale alla partita. Avevamo chiesto ai ragazzi di imporre il nostro ritmo da subito invece ci siamo adagiati sul loro gioco. Siamo partiti troppo remissivi. Bene la reazione nel secondo tempo, la voglia di giocare e la consapevolezza dei nostri mezzi. C’è stato qualche errore di troppo, ma abbiamo fatto vedere un bel gioco e fatto belle azioni. Si vede che i ragazzi stanno prendendo consapevolezza dei propri mezzi". Il team del presidente Simone Mattioli dunque si accaparra 4 punti in più in classifica ed ora ha una maggiore consapevolezza di poter fare un buon gioco anche in trasferta. Si è vista anche personalità. Infatti l’incontro non era iniziato nel migliore dei modi. Sul campo di Badia sono stati i padroni di casa a cominciare bene il match e dominare il primo tempo con Pesaro che invece ha subìto il ritmo dei veneti e ha faticato a imporre il suo gioco. Poi nella ripresa la gara ha cambiato volto.

b.t.