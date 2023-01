Pesaro vuole ricominciare col piede giusto

Tocca alla Carpegna Prosciutto aprire il girone di ritorno ospitando questa sera alle 20.30 (diretta su Eurosport 2) la Tezenis. Bruno Savignani, assistente di Repesa, fa il punto sul match inquadrando le insidie avversarie, con Verona che è la migliore per palle recuperate, ma la Vuelle ha ormai chiara la consapevolezza del suo potenziale.

"Ci aspetta una partita dura sotto il profilo fisico contro una squadra che fa della forza un punto di riferimento – avverte il vice biancorosso -. Verona viene da un’importante vittoria contro Brescia quindi è piena di fiducia per ripartire nel girone di ritorno col piede giusto, ma anche noi abbiamo finito bene il girone di andata con una buona partita a Scafati e vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto fino a qui. Sappiamo che sarà decisivo limitarli a rimbalzo d’attacco, dove occupano il terzo posto in serie A, per poter controllare il nostro ritmo di gioco che è quello che fino adesso ci ha dato grande spinta, così da arrivare nella metà campo avversaria sicuri di dove andare a colpire. Vogliamo farci trovare pronti anche per soddisfare una volta di più il nostro pubblico che ci dà sempre grande spinta ed è un fattore decisivo per noi. Siamo carichi dopo una buona settimana in cui abbiamo lavorato con cura sui loro punti di riferimento: coach Repesa non lascia niente al caso, prepara molto bene le partite e i giocatori hanno tutte le informazioni possibili sugli avversari e come colpirli".

Dall’altra parte coach Ramagli fa una premessa interessante prima di addentrarsi sui temi della gara: "Nel girone di ritorno le squadre migliorano sfruttando i margini di crescita che avevano o per gli aggiustamenti del roster che vengono fatti. Pesaro, che ha sorpreso tutti per rendimento, non è lì per caso, quella sarà la sua fascia di classifica. Giocano una pallacanestro molto bella, secondo me è la squadra che gioca meglio in serie A sui due lati del campo, con stabilità ed equilibrio, cercando e trovando i falli, come fanno le squadre ben allenate. Sarà una partita difficile, in cui dovremo cercare il controllo dei tabelloni e fermare la loro transizione rispetto alla gara d’andata, limitando anche le palle perse. E’ questa la strada se vogliamo sperare di vincere a casa loro".

del confronto fra le due compagini, c’è un’intrigante sfida individuale fra due grandi realizzatori del campionato, Abdur-Rahkmna e Karvel Anderson, principali terminali offensivi delle rispettive squadre. Il folletto di Verona, che viaggia a 16.9 punti di media, è andato in doppia cifra in 13 partite su 15 nel girone di andata, siglando 20 o più punti in cinque circostanze, con un high di 26 contro Varese. Rahkman segna 17,3 punti a partita ed è nel trio, assieme a Della Valle e Ross, che è riuscito a concludere in doppia cifra tutte le gare del girone di andata, per sei volte con bottini da 20 o più punti. Mars tira meglio da tre punti (45,5% contro 42%), mentre Anderson è più preciso dalla lunetta (dove ha il 90,6%, terzo in serie A). Oggi ultimo giorno per acquistare i mini-abbonamenti validi per il girone di ritorno. Stasera al palas Fischiano Attard, Bettini e Di Francesco.

Elisabetta Ferri