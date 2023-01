Pescara sbarca oggi a Pesaro Per l’Italservice vietato rilassarsi

Pescara è la bestia nera dell’Italservice. E proprio gli abruzzesi oggi alle 20,30 saliranno a Pesaro al PalaFiera di Campanara per giocarsi la seconda partita di campionato del nuovo anno. "Restiamo con gli stessi infortunati di qualche giorno fa – ribadisce coach Fulvio Colini -, sempre fuori Miguel, Fortini e Canal, ma abbiamo recuperato Dalcin che ha avuto un acciacco pure lui e Ruan che ha subìto una botta al polso molto dura per cui si è fasciato durante l’ultimo incontro con Petrarca".

Poi il tecnico di Viterbo presenta gli avversari di turno: "Sono una squadra fortissima, molto esperta, molto lunga, con alcuni italiani bravi come Micheletto, Caruso, Wellinton, anche il portiere Mammarella, Murilo, Dunque una squadra che attualmente è nelle prime posizioni in classifica con la quale abbiamo già perso due volte una in campionato e una in Coppa Divisione dove siamo stati eliminati, Quindi una partita molto difficile, ma noi cercheremo assolutamente di muovere la classifica". Interviene anche il direttore biancorosso Nicola Muzi che dice: "Il morale è positivo, la vittoria con il Petrarca della settimana scorsa ci ha aiutato a risollevarci. Anche se purtroppo continuano gli infortuni di alcuni giocatori importanti che non ci permettono mai di scendere in campo al completo".

Sul Pescara aggiunge: "Andremo ad affrontare una compagine che nel girone di andata ha fatto benissimo, una squadra molto ben costruita che alterna giocatori di esperienza con dei giovani, un bel mix, un gruppo ben organizzato e ben strutturato che finora ha interpretato alla grande il campionato". Muzi conclude: "Pertanto non sarà una gara facile, come non è nessuna quest’anno. Purtroppo non potremo affrontarla con il roster al completo, ma venderemo sicuramente cara la pelle".

UNDER 17. L’Italservice Under 17 ha vinto la Coppa Marche. Per il secondo anno consecutivo, battendo in finale un ottimo Cerreto d’Esi per 2-0 davanti a una bella cornice di pubblico. Il capitano Ortolani non trattiene le emozioni: "E’ stato molto bello vincere per il secondo anno consecutivo, specialmente con una squadra totalmente diversa da quella dell’anno scorso. Il cammino è stato tosto, siamo cresciuti da settembre ad oggi. Viverla da capitano è un’esperienza emozionante. Dedico vittoria e gol alla mia ragazza, Sara, che era lì sugli spalti. Speriamo di continuare così anche in campionato, siamo in ottime condizioni".

Beatrice Terenzi