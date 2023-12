Pesistica, Anna Di Matteo seconda alle finali nazionali

La Polisportiva Nuoto Montefeltro con sede a Urbania, che gestisce varie discipline sportive, ha preso parte nelle scorse settimane alla finale nazionale di pesistica "Italian Weightlifting Championships" under 15, che si è svolta a Cosenza, ottenendo un brillante secondo posto con Anna Di Matteo, classe 2008. "La strada per conquistare questa finale – ricorda l’head coach Davide Perez – è stata lunga, fatta di numerosi turni di qualificazione regionale che hanno portato la giovane pesista marchigiana a qualificarsi in seconda posizione nel ranking della sua categoria di peso. Anna è una ragazza solare, forte e determinata, una ragazza che tra mille vicissitudini non si lascia schiacciare dai pesi della sua età ma, al contrario, li solleva e li eleva fino al podio. Ogni giorno il suo impegno in allenamento le dà la capacità di poter affrontare con un sorriso tutte le difficoltà che le si presentano". Ad accompagnare Anna a Cosenza il coach Jacopo Bruno Spaccazocchi che la segue da più di un anno nella sua preparazione; mentre a seguirla da casa lo stesso Perez, che può vantare, grazie a questa atleta, la seconda finale nazionale di Pesistica. "Il percorso nella pesistica della nostra polisportiva inizia nel 2018 – spiega Perez – con la prima affiliazione alla Fipe, da lì qualche anno di aggiustamento, tanto entusiasmo e buona volontà che ci portano a vivere una seconda esperienza memorabile. Partecipare ad una competizione a livello nazionale è stata una esperienza eccezionale che ha accresciuto la nostra voglia di fare meglio per procedere sulla strada dell’approfondimento tecnico e di quello della performance". Orgogliosi sia Perez che Spaccazocchi dei successi della loro squadra che oltre ad Anna annovera Francesco Salvi, già finalista nazionale, Agata Saldutto che prenderà parte alla terza finale nazionale under 13, prevista a Roma per domani e domenica, Mattia Girelli, Mattia Bravi e la nuova leva Giacomo Mariottini. am.pi.