Peso e 4x100: Atletica Leggera, Campionati Regionali d'Oro per Pesaro

Si sono svolti a Fermo i Campionati regionali assoluti di atletica: Pesaro Athletic Field è stata presente con risultati di ottimo rilievo: ha vinto cinque medaglie: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. Hannah Birnbaum ha vinto il peso con la misura di 10,48metri, gara peraltro monopolizzata dalle ragazze pesaresi che "occupano" tutti i gradini del podio: seconda infatti si piazza Giulia Lico e terza Margherita Scrilatti. Tutte allenate da Antonio Savaia. Il secondo oro conquistato arriva nella velocità, 4x100 metri, dove un sorprendente quartetto con le piccole allieve, allenate da Valeria Fontan: Noemi Spinei, Vittoria Cecilioni e Michelle Gabellini, che in questa occasione si fanno aiutare dalla più grande Martina Paolini, partivano con l’ultimo tempo di accredito all’iscrizione. Sono riuscite a ribaltare il pronostico, conquistando un oro sorprendente. Anche nel lungo maschile Matteo Mariotti conquista un argento mentre nei 400 Claudia Milazzo sfiora il podio con un fantastico personal best che la porta finalmente sotto la barriera del fatidico minuto: 59’74. Nella classifica finale della Coppa Marche la società si piazza al femminile in settima posizione su 18 squadre mentre al maschile, partecipando soltanto con due atleti, arriva quattordicesima su 23.

l. d.