Piandimeleto, che tris di reti Mondolfo a tutta

Questi i risultati della 25 ^ giornata del campionato di Terza Categoria

Girone A: Furlo-Piandimeleto 0-3; Piobbico 90-Borgo Pace 2-0; Pole calcio-Gallo Football 3-0; Santangiolese-Sammartinese 0-0; Montelabbate-Vigor Caprazzino 2-2; Pieve di Cagna-San Silvestro 2-1; Torre-Pol Bottega 2-2; ha riposato Montegrimano.

Classifica: Piandimeleto 57; Santangiolese 53; Pole calcio 39; Montelabbate 35; San Silvestro 34; Montegrimano, Furlo, Borgo Pace 32; Piobbico 90 31; Sammartinese 29; Pol. Bottega 27; Vigor Caprazzino 26; Gallo Football 23; Torre 19; Pieve di Cagna 14.

Prossima giornata (22-23 aprile): Pol Bottega-Santangiolese; Sammartinese-Piobbico 90; Borgo Pace-Montelabbate; Gallo Football-Torre; Montegrimano-Furlo; Piandimeleto-Pole Calcio; Vigor Caprazzino-Pieve di Cagna; riposa San Silvestro.

Girone B: Junior Centro Città-Gradara calcio 2-3; Maroso Mondolfo-Castelvecchio 2-0; S. Angelo- I. E. S. Dini 0-2; Babbucce-Cesane 1-1; Nuova Bedosti-Novilara 0-3; Real Metauro-V. F. Pesaro 2-1; Real Mombaroccio-Villa Palombara 1-0; ha riposato Tre Ponti.

Classifica: Maroso Mondolfo 51; Real Mombaroccio 50; Real Metauro 47; Gradara calcio 40; Tre Ponti 38; Novilara 36; Junior Centro Città 32; Cesane 29; V. F. Pesaro 28; I. E. S. Dini 27; Babbucce 26; S. Angelo 25; Villa Palombara 20; Castelvecchio 19; Nuova Bedosti 14.

Prossimo turno (22-23 aprile): Castelvecchio-Nuova Bedosti; Cesane.S. Angelo; Gradara calcio-Babbucce; Villa Palombara-Real Metauro; Treponti-Real Mombaroccio; V. F. Pesaro-Junior Centro Città; I. E. S. Dini-Marosso Mondolfo; riposa Novilata.

Nel girone C, prettamente anconetano, ci sono due squadre pesaresi: la Frontonese ha vinto con il Galassia Sport per 3-0 mentre il Serra S. Abbondio è stato sconfitto 1-2 dal Largo Europa. In classifica la Frontonese con 51 punti è in vetta insieme al Rosora Angeli, mentre il Serra occupa l’ultimo posto con 17 punti insieme al Renato Lupetti e Junior Jesina. La prossima giornata, sabato 22 aprile, alle ore 16,30, è in programma il derby testa-coda: Serra S. Abbondio-Frontonese.

