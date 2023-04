Piandimeleto ha il suo bomber: Monaldi supera quota trecento

Diverse le squalifiche in Prima e Seconda categoria e con solo due giornate da disputare saranno assenze ‘pesanti’.

Prima categoria. Il giudice sportivo in merito alle gare dell’ultimo turno di Prima categoria ha adottato le seguenti decisioni: ammenda di 200 euro alla Maior. Due gare di squalifica al calciatore Pietro Rocchi del Real Altofoglia, una giornata di squalifica a Samuel Sbrega della Maior, Federico Di Addario (Avis Montecalvo), Yasin Arradi, Luca Carloni ed Emiliano Bartoli (Falco Acqualagna), Elia Lattanzi, Andrea Savelli e Matteo Salciccia (Pergolese), Federico Tombari e Luca Sannipoli (Maior), Alessandro Omiccioli (Nuova Real Metauro) e Luca Gianotti (Lunano).

Seconda categoria. Le squalifiche. Una giornata ai seguenti calciatori: Abramo Mauri (Ca’ Gallo), Lorenzo Spendolini (Arzilla), Alessane Wagne e Ginmarco Bellucci (Avis Sassocorvaro), Federico Valli (Monte Cerignone Valconca), Omar El Kheir (Piandirose), Soufiane Essoussi (Villa Ceccolini Pesaro), Luca Agostinelli (Marottese), Michele Campanelli (Monte Porzio), Aziz Sarout (Schieti). Il Giudice sportivo relativamente alla gara di sabato scorso Torre San Marco-Senigallia ha dato vincente a tavolino gli ospiti per 0-3. Come si ricorderà la Torre San Marco era scesa in campo in 7, poi con l’infortunio di Pierpaoli era rimasta in 6 e da qui la decisione dell’arbitro di rientrare anzitempo negli spogliatoi.

Terza categoria. Coppa Marche. A seguito dei risultati delle gare di semifinale, la società Asd Santangiolese di Sant’Angelo In Vado (raggruppamento nord) e l’Asd Helvia Recina 1975 (raggruppamento sud) hanno acquisito il diritto a disputare la finale regionale che sarà organizzata dal Comitato Regionale Marche, in data da stabilire. Targa. Sabato scorso in occasione della partita Piandimeleto- Pole, gara finita con il risultato di 2 a 1 a favore dei padroni di casa, l’attaccante dei locali Simone Monaldi è stato premiato dal presidente Christian Sebastiani per i 300 gol in carriera, considerando che Monaldi contro la Pole è andato ancora segno e quindi ora sono 301.

Questo il programma delle gare di domani (sabato) del campionato di Terza categoria girone A (16,30): Montelabbate-Sammarinese; Pieve di Cagna-Borgo Pace; Piobbico 90-Pol.Bottega (14,30); Pole-Monte Grimano T(14,30); San Silvestro-V.Caprazzino; Santagiolese-Gallo (15); Torre-Piandimeleto (15). Girone B: Babbucce-V.F.Pesaro (15); Junior Centro C.-O. Villa Palombara (14,30); M.Mondolfo-Cesane (14,30); Real Metauro- Tre Fonti (16,30); S.Angelo-Gradara (14,30); Novilara- Virtus Castelvecchio (16,30); N.Betosti- Ies Dini (16,30).am.pi.