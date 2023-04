Piccoli talenti a canestro con il Csi

Mini basket: la meglio gioventù in campo al Palas Allende. Nessun vincitore, ma soprattutto nessun vinto, nella bella mattinata di sport organizzata al Palas Allende di Fano dal comitato provinciale Csi di Pesaro e Urbino. E’ stato organizzato infatti un triangolare amichevole per i nati nel 2013 che ha visto la partecipazione dell’Asd Basket Fanum, Bees Pesaro e Marotta Basket Asd, riunite dal comitato dell’ente che ormai da diversi anni sta portando avanti anche la pallacanestro. Una quarantina i piccoli cestisti impegnati a fare canestro che si sono poi rifocillati alla fine delle ostilità con una merenda offerta da Bon Bon Art Cafè. Una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia. Il Csi ha sempre puntato su questi eventi considerati importanti per divertirsi e per l’inclusione. Ecco perché sta organizzando anche dei corsi di educatore Csi in vista degli imminenti centri estivi. "Il gioco è un bene educativo" è questo il titolo del corso di formazione. Gli incontri di questa sesta edizione si svolgono alla palestra Tombari di Bellocchi. I prossimi temi affrontati: esperienze motorie il 14 aprile ed esercitazioni sul primo soccorso (21 aprile), fino al gran finale del 28 aprile con prove di conduzione di un gruppo. Info: www.csifano.it

b.t.