Piloti e dintorni La Mille miglia non ha segreti

Uno degli eventi più suggestivi e affascinanti dell’intero panorama automobilistico mondiale, la Mille Miglia, sarà protagonista dell’incontro del Panathlon Club Pesaro in programma domani. La gara automobilistica dedicata alle vetture d’epoca farà tappa a Pesaro il 14 giugno, attraversando le vie del centro storico cittadino. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Associazione Terra di Piloti e Motori, Club Aci Storico, Aci delegazione di Pesaro e Urbino. Interverranno Giuseppe Cherubini, vice presidente operativo Mille Miglia srl, Marcello Ferrari, responsabile tecnico, Gianni Morolli e Tommaso Panozzo, autori del libro "La corsa più bella del mondo. La Mille Miglia in Romagna" con alcune pagine dedicate al campione pesarese Dorino Serafini, tra i soci fondatori del Panathlon club pesarese nel 1957. Presenti anche i soci dell’Auto Club Storico Pesaro "Dorino Serafini" e della Scuderia Ferrari Club Pesaro. Il tutto si svolgerà presso l’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, in via Parigi 8, a partire dalle ore 19.45.

l.d.