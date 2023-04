Pinerolo vince e porta la Megabox alla bella

Wash4Green Pinerolo

Megabox

WASH4GREEN : Ungureanu 22, Gray 7, Zago 17, Grajber 7, Akrari 14, Prandi 5, Moro (L), Gueli (L), Renieri ne, Bussoli ne, Carletti 2, Bortoli, Jones Reinelle ne, Miao. All.: Marchiaro.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 6, Kosheleva 7, Mancini 6, Drews 14, D’Odorico 7, Aleksic 13, Sirressi (L), Ioni (L), Lázaro, Piani 6, Furlan, Barbero, Berti n.e. All.: Mafrici.

Arbitri: Sessolo e Venturi.

Parziali: 25-20 (23’); 19-25 (24‘); 25-23 (27’); 26-24 (29’).

Si va alla bella. La Megabox dopo aver vinto il primo atto, ieri sera a Pinerolo nel ritorno cede per 3-1. Ed ora si gioca tutto sabato prossimo alle 18 a Urbino. Chi vince continua a correre per la Challenge Cup. Chi perde è fuori e termina la stagione. Recuperate Sirressi e Barbero, le tigri partono con il piede sull’acceleratore, ma il parziale è contraddistinto da alti e bassi fino a quando le locali non prendono il toro per le corna e chiudono 25-20. Vallefoglia è molto fallosa in ricezione. Nel secondo set Papa prende il posto di Kosheleva. Il parziale continua a strappi. Le tigri iniziano ad aggredire (16-19). E’ il muro che fa a differenza: 19-25. Le biancoverdi pareggiano. Il terzo periodo è sempre sul filo dell’equilibrio 8-8 e 10-10 e poi sul 14-16 qualcosa si inceppa. Arriva il contro break delle pinelle (17-16). Sul 20-16 sono Piani e Aleksic che accorciano le distanze e agganciano 21-21. Ma poi Zago chiude il terzo set per 25-21. Nel quarto Mafrici lascia in campo Papa e ripropone nel sestetto Kosheleva. E’ della capitana il punto muro del 6-4 con Pinerolo che non molla (7-9).

L’incontro torna in perfetto equilibrio (11-11) e il muro di Mancini scava il secondo break della Megabox (13-11) che si chiude sulla botta al servizio di Ungureanu (14-14). Tocca ancora a Papa farsi vedere a muro (17-14), ma Pinerolo c’è e mette la freccia (20-22). La Megabox non molla (23-23), ma spreca un set ball: prende punto da Zago e si fa battere da un muro di Gray (24-26).

b.t.