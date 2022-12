Pineto fa la voce grossa, Fano ko nel big match

ABBA : Calonico, Merlo 1, Bongiorno, Basso 8, Pesare, Milan 10, Paris 3, Bragatto 4, Omaggi, Mignano, Baldari 11, Link 16, Fioretti, Giuliani (L). All. Tomasello.

VIGILAR FANO: Zonta 4, Marks 17, Ferri 10, Roberti 8, Maletto7, Galdenzi 2, Ferraro 4, Raffa (L), Partenio, Carburi, Sabatini 1, Tito. All. Castellano.

Arbitri: Chiriatti di Lecce e Pasciari di Napoli. Parziali: 31-29, 25-22, 25-20.

Note: Pineto battute vincenti 6, battute errate 10, muri 13. Fano battute vincenti 4, battute errate 18, muri 11.

L’Abba Pineto si conferma la bestia nera della Vigilar. Gli abruzzesi sono infatti l’unica squadra che ha battuto finora, sia all’andata che al ritorno, la Virtus. Il big match di ieri pomeriggio è stato spigoloso e intenso, ma alla fine sono i locali a conquistare l’intera posta in palio.

Un successo che permette ai padroni di casa di mettere la freccia, superare i fanesi e tornare in vetta da soli. Ora i biancorossi sono a due lunghezze dal primo posto. A Pineto si è anche interrotta la magnifica serie di vittorie della formazione di coach Castellano che prima di incontrare in trasferta l’Abba veniva da ben 12 successi consecutivi che hanno regalato ai fanesi lo scettro di campioni d’inverno, essendo arrivati primi al giro di boa. Ma la corsa della Vigilar si è fermata solo davanti alla corazzata Pineto, una compagine costruita per vincere il campionato di serie A3. La Virtus, senza Gozzo, cede alla distanza. Dopo un primo set dove si sono viste le scintille, nei restanti, gli abruzzesi dimostrano di essere un gruppo solido e allestito per la promozione. I padroni di casa si mostrano più attenti e furbi nei momenti topici del match, mentre i virtussini non sfruttano alcune situazioni favorevoli. Primo set bellissimo: testa a testa all’inizio del parziale poi Fano allunga a + 3. Pineto reagisce e si arriva ai vantaggi: un muro di Roberti annulla il setball ai padroni di casa e successivamente Fano si trova avanti 25 a 24. Ferri sbaglia il servizio e l’equilibrio continua fino al 29 a 29, ma nel finale sono due punti di Link a chiudere il parziale. All’inizio della seconda frazione la Vigilar accusa il contraccolpo e va sotto 7 a 2: a quel punto la Virtus reagisce fino a portarsi a meno 1 (22-21) ma il finale arride alla formazione locale con il muro finale di Merlo. Stessa solfa nel terzo parziale con Pineto avanti fino al 14-9. Fano non vuole mollare e con Zonta in battuta e Maletto a muro torna in partita (21-19). Ci pensa l’esperitissimo Sebastiano Milan al servizio a creare ancora un break e questa volta per la Vigilar non c’è più nulla da fare.

