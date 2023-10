Piobbico fa saltare la polveriera

usav

USAV PISAURUM: Fabbri, Gaggiolini, Vagnini, Furiassi, Furlani, Barbieri (23’ st Castellano), Angelini, Sterrantino, Battisti, Ricci (20’ st Tartaglia), Intili (27’ st Mosca). All. Marchetti.

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Fiorucci N. (27’ st Mochi), Aluigi, Pierpaoli, Rossi, Vampa, Fiorucci U. (10’ st Scardacchi), Pieretti, Cecchini, Patrignani, Caselli. All. Sarti.

Arbitro: Skura di Jesi.

Reti: 27’ pt Patrignani su rigore, 22’ st Ricci, 32’ st Pieretti su rigore.

Al comunale della Polveriera Vecchia un Audax Piobbico corsaro grazie a due calci di rigore, uno per tempo, decretati dal signor Skura di Jesi e trasformati. Altra partita davvero stregata per l’Usav Pisaurum che pure aveva pareggiato con l’ottimo Ricci il contestatissimo penalty concesso nella prima metà (freddo Patrignani). L’ingenuità di Vagnini che commette fallo in area da terra manda per la seconda volta gli ospiti dagli undici metri, con Pieretti glaciale a fissare il risultatp finale di 2-1 a favore degli ospiti.