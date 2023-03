Pioggia di medaglie per l’Adriatica

Si è svolto nei giorni scorsi al Pala Bcc di Fermignano, il campionato provinciale Uisp di pattinaggio artistico. Da segnalare la prestazione delle atlete dell’Asd Rotellistica Adriatica Pesaro, guidate dalle allenatrici Giada Paolin e Laura Gregorini, che si sono distinte per gli ottimi piazzamenti ottenuti. Nello specifico medaglia d’oro per Giada Milazzo, Zoe Crescentini, Alice Marchetti, Virginia Salomone, Lara Maletti; Argento per Maika Scrilatti, Gaia Dominici, Giada Baldini, Margherita Ciaroni, Chiara Di Cecio, mentre Rebecca Quitadamo, Giulia Pedinotti ed Aurora Pedinotti conquistano la medaglia di bronzo.

l.d.