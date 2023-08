Pipitone e soci a Pesaro: "I lunghi siamo noi"

In serie B interregionale continua a muoversi

il Pisaurum di Sandro Maggiotto e Maurizio Surico. E’ bastato far girare il rumors di un possibile play trentenne proveniente dalla Romagna per mobilitare le società concorrenti. Invece il Pisaurum partirà dal reparto lunghi. Inserire Vincenzo Pipitone, quattro anni al Bramante, a fianco di Davide Vichi e Federico Giunta vuole dire avere un pacchetto lunghi di primo livello. In più il Pisaurum ha aggiunto Francesco Benevelli dal Loreto e Filippo Rossi, classe 2001 del settore giovanile dei Crabs Rimini, reduce da un campionato di serie B con i Tigers Romagna. Nell’elenco ci sono anche Leonardo Amati, play del 2004, e Niccolò Buzzone, ala piccola classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell Santarcangelo.

Surico avrebbe voluto anche il play del Basket Giovane Lorenzo Pagnini, che ha preferito rimanere invece un altro anno in serie C.