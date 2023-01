Pisaurum, con Perugia è scontro diretto

Serie C Gold. Oggi si gioca la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C Gold.

Qui Pisaurum. Alle 18 il Pisaurum ospita nella palestra di Baia Flaminia il Val di Ceppo Perugia. "E’ un confronto diretto – avvisa coach Maurizio Surico – in quanto anche loro lotteranno fino alla fine per arrivare dentro le prime sei. Attualmente siamo appaiati a 20 punti in classifica. Recupereremo almeno capitan Vichi, anche se convalescente dall’ attacco influenzale, mentre per Beligni ci vorrà un po’ più di tempo. Non siamo dunque in un bel momento, ma è proprio in queste situazioni d’emergenza che si può vedere la caratura caratteriale di una squadra. E io sono convinto di avere un gruppo coeso e determinato".

Qui Bramante. Oggi gioca anche il Bramante, ma in trasferta a Montegranaro contro la Sutor. Palla a due alle 18,30. "E’ una gara esterna molto insidiosa contro un avversario che gioca bene e segna tanti punti in particolare nelle partite casalinghe – così presenta il match coach Massimiliano Nicolini –. Una squadra che è trascinata dai due giocatori stranieri Falzon e Rupil, tra i migliori della categoria, a cui si aggiunge Lupetti, tiratore pericoloso con il resto del gruppo composto da giocatori anche giovani, ma di buonissimo livello". Ma i pesaresi devono solo pensare a se stessi: "Noi dobbiamo cercare continuità di rendimento e prestazioni efficaci come siamo stati bravi ad esprimere nel derby con Pisaurum sabato scorso". I biancoblu devono anche stringere i denti: "Abbiamo la costante di dover fare i conti con problemi fisici di qualche nostro giocatore, ma ormai siamo abituati. E abbiamo costruito un roster profondo proprio per sostenere le eventuali assenze. Siamo fiduciosi di poter fare una bella partita".

C Silver. Il primo appuntamento casalingo del girone di ritorno dell’Italservice Loreto è oggi alle 21,15 a Baia Flaminia contro il Tolentino. Finora la squadra di Foglietti ha perso solo una volta con Porto San Giorgio.

Beatrice Terenzi