Pisaurum contro la grande Sutor Bramante sfida la prima della classe

Oggi si gioca la decima giornata di ritorno del campionato di serie C Gold, turno infrasettimanale. Il Pisaurum alle 20,30 ospita sul campo di Baia Flaminia la Sutor Montegranaro, mentre il Bramante è impegnato nella trasferta di Civitanova alle 21.

Qui Pisaurum. "E’ una gara molto importante per mettere più di un piede nei playoff – dice coach Surico – affronteremo una squadra in salute. I due stranieri Falzon e Rupil sono le due minacce più concrete, ma attenzione anche al play Lupetti che ha un gran tiro. Noi faremo ancora a meno di Bini, ma la prerogativa della nostra squadra è stata sempre quella di sopperire bene alle assenze. Speriamo in qualche presenza in più sulle tribune".

Qui Bramante. "Affrontiamo la prima della classe – avvisa coach Nicolini –. Sarà uno scontro diretto con peso specifico maggiore per i nostri avversari che in caso di vittoria sarebbero quasi matematicamente al primo posto. Il risultato a nostro favore ci terrebbe invece in corsa per il secondo posto, ma l’eventuale sconfitta non andrebbe a compromettere la corsa al terzo posto che è il nostro obiettivo primario". Sulla Virtus Civitanova dice: "E’ un avversario completo in tutti i ruoli, con atleti di rilievo, guidati da un coach preparato come Schiavi. Vogliamo giocare alla pari. Siamo consapevoli della nostra competitività e che abbiamo tutte le carte in regola per fare una bella partita".

b.t.